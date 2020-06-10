因應國際建築安全趨勢，豐興(2015)成功開發高強度鋼筋，目前已小量生產提供建商測試；高強度鋼筋結合高強度混凝土，搭配適當施工方法，可有效提高施工效率及降低成本。

為有效提高超高大樓建築物的安全性，國外建築業已普遍採用強度高的鋼筋，例如美國使用GR80~GR100鋼筋，日本使用SD685及SD785鋼筋。反觀台灣目前建物主筋仍以SD420W為使用之主流。

2018年CNS 560鋼筋混凝土用鋼筋標準，已將SD550W及SD690高強度鋼筋增列其中。豐興作為鋼筋生產廠商，針對SD550W/SD690產品已開發完成，先後取得SD550W D10~D36及SD690 D10~D16正字標記及商品驗證證書。

依據國震中心研究，台灣都市建築面臨議題為用地有限、低矮及都市更新。其解決方案則為使用高強度鋼筋及混凝土，除可節省營建材料，結構尺度縮小增加使用空間，建物高度提升亦可有效利用土地並增加休閒空間。

豐興表示，高強度鋼筋結合高強度混凝土，搭配適當施工方法，可有效提高施工效率及降低成本。使用SD550W/SD690鋼筋具有以下優勢，包括1.節省鋼筋用量，2.減少混凝土用量，3.降低模板及綁工費用，4.施工容易並提升灌漿品質，5.增加室內使用空間。豐興以先進煉鋼設備搭配精密的軋鋼生產線，可依客戶需求生產全尺寸高強度SD550W(D10~D36)/SD690(D10~D16)。

(時報資訊)