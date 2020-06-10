雙美(4728)5月合併營收8198萬元，受惠大陸實體醫美市場復甦狀況良好，帶動旗下膠原蛋白植入劑的出貨表現良好，推升5月營收月成長51.5％、年成長64.85％；前5月合併營收3.07億元，年增56.43％。

雙美表示，隨著大陸地區疫情防控得宜，整體經濟重啟恢復良好動能，消費者對於醫美需求也逐步回復至以往水準，創造Sunmax雙美膠原蛋白植入劑出貨表現提升，挹注5月營收遞出月增、年增雙率成長的優異成績。

雙美指出，目前已逐步恢復於醫美診所及線下通路的行銷活動，近期已於雲南、成都、西安等地區舉行大大小小超過100場針對整型美容外科與皮膚科的醫療美容醫師學術交流會以及MC32膠原美塑療法研討會，藉由了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，同時運用雙美多年推行醫師培育計畫的執行，以爭取更多合作機會，有助於保持訂單良好的能見度，並對整體營運帶來正面的挹注。

(時報資訊)