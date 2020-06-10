東台(4526)指出，由於大陸市場逐漸恢復到正常水準，帶動5月營收回升到7億元以上，達到7.18億元，月增13％，年減25％；累計前5月營收31.1億元，年減約3成。

5月來自工具機營收占比86％，電子設備營收占比14％。在產品應用面，汽機車產業約占營收36％，電子業約占14％，航太業約占9％。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場、約占59％，亞洲其他地區則約15％，歐美地區則占24％。

東台昨日股東會也通過過配發現金股利每股0.2元，東台集團董事長嚴瑞雄表示，2019年第3季開始，因美中貿易戰影響，工具機產業接單很辛苦，今年初又遭逢新冠肺炎肆虐，在消費與製造市場遲滯的狀況下，工具機的需求也深受影響。但在疫情影響下的同時，亦逐漸引發全球供應鏈的轉移，帶來新的需求，東台為積極因應此波新需求，將積極展開數位化轉型與人才培育，並推動產品智慧化元素的開發，化危機為轉機。

(時報資訊)