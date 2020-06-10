金管會公布上市櫃企業最新海外及中國大陸投資概況，受新冠肺炎疫情衝擊影響，2020年首季海外投資收益377億元、年減達51.42％，中國大陸投資收益233億元、亦年減達36.16％，分創近7年、近8年同期低點。

金管會統計，今年首季共1273家上市櫃企業赴中國大陸以外海外地區投資，季減較去年底減少3家，占比79.17％，累計投資金額6.81兆元，季增1.8％、年增3.89億元。其中，上市公司6.18兆元，年增3.59％，上櫃公司6231億元，年增7.01％。

投資損益方面，上市櫃企業首季投資收益377億元，年減399億元或51.42％，為2013年以來近7年同期低點。其中，上市公司344億元，年減達378億元或52.35％，上櫃公司33億元，年減達21億元或38.89％。

證期局副局長郭佳君表示，上市櫃企業首季獲利明顯下滑，均是受到新冠肺炎疫情影響，致使海外子公司獲利減少。至於首季投資金額增加，主要為因應海外子公司營運資金需求、參與現金增資或增加營運據點所需，上市、上櫃公司均以半導體業投資金額較大。

赴中國大陸投資方面，首季共1192家上市櫃企業赴陸投資，較去年底減少6家，占比74.13％。累計投資金額2.52兆元，季增174億元或0.69％。其中，上市公司2.28兆元，季增177億元或0.78％，上櫃公司2423億元，季減3億元或0.12％。

投資收益方面，上市櫃企業首季在陸投資收益233億元，年減132億元或36.16％，創2012年以來近8年同期低點。其中，上市公司232億元，年減達122億元或34.46％，上櫃公司為1億元，年減達10億元或90.91％。

郭佳君表示，上市櫃企業首季在陸投資收益下滑，仍是受到新冠肺炎疫情影響。投資金額增加則為因應子公司業務拓展、建廠或購買設備資金需求，上市、上櫃公司分別以電腦周邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

投資收益匯回方面，上市櫃企業截至首季累計共匯回4963億元，季增57億元或1.16％。郭佳君表示，主要為配合集團資金規畫策略。上市公司匯回4566億元，以橡膠業匯回金額較大。上櫃公司匯回397億元，以電子零組件業匯回金額較大。

(時報資訊)