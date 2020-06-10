聖暉(5536)及其子公司朋億(6613)公布5月營收，雙雙呈現下滑情況，聖暉單月營收10.75億元，年減18.71％；朋億營收3.9億元，年減5.66％。聖暉累計前5月營收分別為55.58億元，年增5.85％，朋億前5月營收為17.06億元，年減15.85％。

聖暉今年主要成長來自於半導體產業相關訂單，以第1季營收分布來看，56％來自半導體、14％其他、11％電子組裝、12％綠能光電、醫療生技7％。

目前公司接單狀況正常，但因為疫情，大陸工程有延後情況，第2季及第3季還是要觀察，不過，最壞狀況應該落在第1季，若疫情穩定，第2季將緩步上升，如果終端需求提升，全年朝向去年水準邁進。

朋億目前在手訂單大約年成長10％，主要也是看半導體訂單，占在手訂單比重約75％；而光電客戶對於擴建OLED廠，會用到回收設備，因此，朋億持續針對半導體、光電領域投入製程廢溶劑與廢鋁蝕刻液回收再利用、高壓HPC單片清洗機、以及清洗機全自動機械臂優化研發，有助於公司在未來申請更多設備專利，在高科技製程設備與工程施作優勢，有利於搶攻大陸半導體市場商機。

(時報資訊)