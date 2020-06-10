金管會表示，鑒於近期國內外股市逐步回穩、多數國家已取消限制放空措施，加上台灣新冠肺炎疫情控制得宜，自7日起放寬防疫措施，在國際市場不確定性因素趨於緩和下，宣布自今（10）日起解除有條件限空令，相關措施均恢復原先規定。

新冠肺炎疫情衝擊造成3月全球股市劇烈震盪，台股因此接連崩跌，金管會對此於3月19日祭出有條件限空令，包括限制每日盤中借券放空額度、放寬信用交易抵繳擔保品範圍，以及明訂跌幅逾3.5％的個股隔日不得放空等3措施。

隨著台股回穩，金管會宣布恢復每日盤中借券賣出額度，由該股票前30個交易日平均成交量的10％調整回30％，取消放寬信用交易抵繳擔保品範圍規定，而當日跌幅逾3.5％的個股，亦取消不得放空措施。

雖然有條件限空令解除，但金管會表示，將持續關注國際疫情控制、政經情勢發展及金融市場穩定情況，若股市再度發生非理性下跌狀況，將適時進行評估及應變。

(時報資訊)