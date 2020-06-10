金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，因應新冠肺炎疫情衝擊，國銀加大放款力道力挺紓困。截至2020年4月底，國銀對中小企業放款餘額達7.05兆元，月增530.57億元，累計1～4月對中小企業新增放款已達1587.18億元，已達3000億元目標的52.9％。

金管會表示，截至4月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額62.73％，月增0.07個百分點，占民營企業放款餘額65.17％，月減0.05個百分點。中小企業放款平均逾放率0.41％，月增0.01個百分點。

銀行局統計，今年前4月對中小企業新增放款較多的前3強國銀，依序為合庫銀增加258億元、永豐銀新增197億元、一銀新增160億元。至於放款餘額前3強銀行，則依序為一銀7168億元、合庫6936億元、台企銀5425億元。

金管會在每年3～4月舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標。2017～2019年分別新增3670億元、3355億元、4599億元，分別超標52.92％、24.28％、70.34％，其中去年新增金額創下歷年次高。

而今年考量因應新冠肺炎疫情衝擊，政府祭出多項紓困措施、要求國銀力挺企業，金管會對此訂定今年國銀對中小企業新增放款目標達3000億元，但前4月目標達成率便已過半，金管會官員預期，今年國銀對中小企業新增放款應可順利超標、改寫歷史新高。

(時報資訊)