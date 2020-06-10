金管會表示，偶以接獲民眾檢舉有人假借資產管理或財務顧問公司名義，推薦購買未經核准的境外投資型保單，宣稱可長期投資且獲利良好，提醒購買此類「地下保單」存有4大風險，呼籲民眾勿購買此類產品，以維護自身權益。

金管會指出，由於簽發境外保單的保險公司不受台灣保險法令規範，若發生糾紛，金管會無法協助及維護消費者權益，消費者必須自行承擔風險。其次，保單以英文書寫，消費者不易理解保單相關權利、義務，可能會造成對契約內容認知差距，進而產生爭議。

其次，日後若發生理賠問題、保全服務等事項，因簽發地下保單的公司在台沒有據點，保戶需自行接洽國外保險公司辦理，未來能否獲得完整服務及保障，需由投保人自行處理，主管機關難以提供協助。且地下保單的保戶權益，不在保險安定基金保障範圍。

最後，由於地下保單不為我國法律所承認，因此投保地下保單支付的保費，無法做為所得稅列舉扣除額。而地下保單的死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產規定。

同時，金管會指出，若在國內替非保險法規範的保險業或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務者，可依違反保險法規定處3年以下有期徒刑，得併科300萬元以上、2000萬元以下罰金，呼籲切勿以身試法。若有招攬具體事證，可向司法單位告發或向保險局檢舉。

(時報資訊)