馬光-KY(4139)5月合併營收為新台幣5946萬元，較上月微幅增1%，年減28.4%。馬光指出，雖然自費專科門診業務量大增及慢病管理規模持續增加，但新加坡中醫門診5月份仍受封城影響，門診時間較平時減少近四成，預計新加坡營運狀況在6月2號正式解封後，可望逐步回溫。

馬光表示，新加坡中醫門診5月分營收約與4月份持平，主要受新加坡4-5月封城影響，門診時間較平時減少約四成。新加坡政府已於6月2號公告解除封城，可望帶動新加坡中醫門診逐步恢復正常。

天津馬光已在5月下旬取得天津市政府核准的「互聯網醫療業務執照」，馬光目前正積極進行雲端醫療資訊系統的對接工程，以及申請雲端醫療的醫保門診資格，預估搶在第三季取得互聯網醫療結合醫保資格，可正式上線為天津市1,500萬人口提供互聯網結合政府醫保服務，並可望透過策略聯盟及業務合作等方式，將雲端醫療業務拓展至其他省市。

(時報資訊)