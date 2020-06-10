鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）受惠轉投資瑞祺電（6416）成長動能挹注，2020年5月合併營收維持年成長，續創同期新高。在系統整合及設計製造業務成長帶動下，樺漢預期第二季營收可望較首季成長，本業獲利表現亦可持穩首季水準。

樺漢2020年5月自結合併營收57.7億元，雖較4月59.89億元小減3.65％、降至近3月低點，仍較去年同期57.29億元微增0.72％，續創同期新高。累計1～5月合併營收296.23億元，較去年同期290.9億元小增1.83％，續創同期新高。

旗下小金雞方面，網安設備廠瑞祺電受惠併購效益顯現，在訂單動能暢旺下，2020年5月自結合併營收達4.5億元，月增5.86％、年增達67.58％，續創同期新高。累計1～5月合併營收21.44億元，年增達52.12％，亦續創同期新高。

ODM廠沅聖（6638）受智慧家居客戶需求減少影響，2020年5月自結合併營收3.46億元，月增6.96％、年減53.77％，但已逐步回溫、站上今年高點。累計1～5月合併營收12.18億元，年減62.25％，續處同期新低，但衰退幅度已較前4月64.82％收斂。

設備工程廠帆宣（6196）2020年5月自結合併營收18.1億元，月減8.13％、年減4.6％。累計1～5月合併營收92.79億元，年減4.17％，為近3年同期低點。不過，公司在手訂單已創244億元新高，能見度達明年上半年，對下半年營運展望正向看待。

樺漢董事長朱復銓先前法說時預期，雖然品牌業務動能轉弱，但在系統整合及設計製造業務成長帶動下，第二季營收可望季增低個位數百分比，毛利率估略降、營益率大致持平。下半年需求能見度有限，狀況仍具不確定性，預期全年營收將較去年持平至小增5％。

(時報資訊)