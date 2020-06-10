螺絲大廠世豐(2065)昨(9)日舉辦2020年股東常會，通過配息3元及配股1元。展望2020年，世豐將採取持續深化內部組織改造升級、朝台灣、越南分散生產基地、強化供應鏈管理以彈性生產供應配置、持續進行產品毛利分析與成本改善等多路並進策略為今年營運重心。

世豐螺絲2019年營收18.17億元、稅後淨利1.39億元、每股稅後盈餘(EPS)為4.26元，分別較2018年成長29.76%、48.55%、48.43%，受惠公司持續強化美國、歐洲、紐澳地區接單表現，以及旗下螺絲全尺寸產品線布局，加上精進營業成本，挹注2019年營收、獲利均創歷史新高。

世豐昨(9)日股東會通過2019年度盈餘分配案，決議配發每股現金股利3元、資本公積轉配股1元，配發率達93.90%，已連續四年股利配發率超過9成。依6月9日收盤價56.20元計算，現金殖利率達5.34%。

世豐指出，2019年盈餘分配案中資本公積轉增資額度依據募發準則第72-1條不得超過實收資本額百分之十的規定，故依法調減1元，就此未來在法令許可範圍內，世豐將規劃以未分配盈餘發放，依相關程序於近期召開董事會修正2019年盈餘分配案並召開臨時股東會提請承認。

展望2020年，世豐將採取持續深化內部組織改造升級、朝台灣、越南分散生產基地、強化供應鏈管理以彈性生產供應配置、持續進行產品毛利分析與成本改善等多路併進策略為今年營運重心。世豐致力朝高附加價值產品及服務，持續深化與客戶合作研發新款螺絲產品，進行各國產品認證，以及強化智能化服務以提升客戶滿意與黏著度，同步強化生產自動化與供應鏈管理，並規畫於今年底完善長尺寸螺絲產品自動化生產製程，以有助於提升生產良率及效率，創造未來營運良好成長動能。

此外，近年隨著全球貿易保護主義升溫及今年疫情干擾，對於國際品牌、通路客戶考量訂單供貨穩定性、產品成本效益考量調整全球採購策略，有助於創造世豐良好業務拓展環境，隨著越南新廠2022年投入營運，有望創造世豐於全球業務競爭力之加乘效果，對於公司未來營運深具信心。

(時報資訊)