高雄市長韓國瑜在6月6日遭到高雄市民罷免，將在本周被中選會宣告解職，而解職後高雄將由行政院指派的代理市長暫時管理，並且在三個月內規畫市長補選事宜；外傳民進黨黨內已經有共識，將由2018年與韓國瑜共同競逐高雄市長的行政院副院長陳其邁參與市長補選，而陳其邁將如何入主高雄，也備受關注。

據鏡週刊報導，外傳陳其邁要贏回高雄市長有三條路徑，第一是直接接受蘇貞昌指派，提早前往高雄擔任代理市長，立刻著手建設高雄的相關事宜，讓民眾感受到民進黨的誠意，並且同時規劃補選事宜，9月時再以代理市長身分投入補選；但這條路線卻遭黨內人士質疑，代理市長同時投身補選，其中的公正性恐怕會有問題。民進黨高雄黨部主委、立委趙天麟也認為，代理市長的任務是把補選辦好，屬於短期過渡性質，陳其邁不太可能被賦予此一角色

而第二條路線則是先指派他人擔任代理市長，專心辦理補選，陳其邁在補選中得勝後再名正言順入主高雄。這也是陳其邁認為最合理的路線，但是其中有一大變數，那就是韓國瑜的「罷免無效訴訟」的問題。儘管韓國瑜已經在臉書上宣布將尊重高雄市民的決定，不會提起訴訟，但若韓國瑜為了讓黨內大咖有充裕的時間移籍高雄準備補選，提起訴訟，那麼民進黨恐怕得有所準備。

民進黨所準備的第三條路徑，為了預防韓國瑜提起訴訟造成補選延宕，將先指派一位代理市長準備補選，若韓國瑜真的提出訴訟，再改派陳其邁擔任代理市長，提早讓市政回到軌道，並且若韓國瑜的訴訟拖延超過6個月，根據規定，將因為市長任期已過半，將不再舉辦補選，時任代理市長的陳其邁將一口氣治理高雄直到2022。

而對此，蘇貞昌在受訪時僅表示，行政院會在中選會正式公告韓國瑜解職後宣布代理市長，並且會選擇適當的人選擔任；而陳其邁被問到這個問題則是笑而不答，沒有多做回應。

(中時電子報)