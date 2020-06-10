鳳山罷捷連署破1.5萬 黃捷：尊重公民權

鳳山的罷免黃捷總部才第二天，就已經蒐集到了超過1萬5千份的連署書，距離目標3萬3千份還差1萬8千份，對於這麼熱絡的程度，黃捷表示尊重，但也把這定義為報復性行動不過前一天她從靈堂內暴哭走出來，就有同黨同志幫她說話，反嗆法制局長吳秋麗這樣以後怎麼教小孩？讓吳秋麗很疑惑，她說她自己比較年長，糾正黃捷儀容，念了幾句也不是嗆，卻被問怎麼教小孩，應該也不為過吧。

鳳山的罷捷總部，才第二天開張就人潮滿滿，超熱鬧，蒐集到的連署書一落一落，搬出來放在桌上用尺量，將近100公分，主辦單位估計，第一、二天總計已經超過1萬5千份。黃捷：「我還是非常尊重就是每一位公民行使公民權，也會接受這樣的結果，也是希望大家不要把這個當成是一個報復性的行動。」

（圖／中天新聞畫面）

對於罷捷連署，黃捷解讀為報復性行動，不過黃捷在殯儀館爆哭後隔天，來到高雄市議會，相較於前一天深綠色襯衫，她改穿素雅白襯衫搭黑長裙，不過臉上依舊是紅唇全妝上陣，同黨同志時力立院黨團總召邱顯智，不捨黃捷受委屈，在臉書反擊法制局長吳秋麗，身為法制局局長竟然在靈堂開嗆黃捷議員，這到底要怎樣教小孩？

吳秋麗：「其實這句話應該是我的疑問才對，不是他對我的質疑，我的年齡我跟她說幾句，我想也不為過，總是禮俗大家都要顧慮到吧。」

被邱顯智點吳秋麗也很無奈，自認是以長輩身份，念了年輕的黃捷幾句，希望年輕人尊重亡者、注重禮俗，但也疑惑，第一時間黃捷沒反應，怎麼出了靈堂就在鏡頭前潸然淚下。

（圖／中天新聞畫面）

吳秋麗：「當時黃捷議員在裡面的時候也沒怎麼樣啊，出去突然哭給媒體拍，我也不知道為什麼，事後再想的時候，難道是許議長給我的力量嗎，要不然我怎麼有這麼大的一個衝勁。」

平時個性溫和的吳秋麗，對於自己當時糾正黃捷儀容也很驚訝，回想起來，有種議長冥冥中，要身為法制局長的她去這麼做的感覺，只是這樣一來，吳秋麗也捲入罷韓後的政治紛爭。她自認快要下台，也不競選，實在不必要拿她繼續做文章。

(中時電子報)