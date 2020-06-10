小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（10日）財經重點。

【1】台積電３不變定軍心 1.資本支出2.營收成長3.股東獲利

晶圓代工龍頭台積電9日召開股東常會，董事長劉德音為今年營運定調「三個不變」，分別是資本支出不變、全年營收成長目標不變、公司持續成長及創造股東獲利不變。

【2】提早收回 台股限空令 即日起解除

有條件限空令提早收回！金管會9日宣布，即日起取消當天收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日平盤下不得放空的「有條件限空令」。另外，盤中借券賣出委託量從本月10日開始，由前30個營業日日均交易量的10％回復為30％、放寬抵繳信用擔保品範圍亦自10日停止適用。

【3】兒童保單瘋搶 保險局急特赦

兒童保單出現搶購潮，保險局緊急「特赦」。金管會保險局長施瓊華9日親自主持會議，拍板三大結論，一是所有現售退還保費的兒童保單可銷售到6月底，不必停售。二是7月1日之後，兒童健康險若是「退還保費給要保人」，可不計入61.5萬元的限額。

【4】廣達5月營收 一舉跳增百億

五窮六絕魔咒掰掰？在低單價的Chromebook、高單價的更新版蘋果MacBook Pro與伺服器出貨順暢助陣下，廣達5月營收衝上933.48億元，不僅創下同期歷史新高，也比4月成長逼近100億元。另外筆電單月出貨量達470萬台，月增加10萬台，也創下2015年以來的單月最佳紀錄。

【5】IT面板拉抬 面板廠5月出運

面板廠營收出爐，在IT面板出貨拉抬之下，面板廠大尺寸面板出貨都有10％以上的成長，友達（2409）5月合併營收217.29億元、月增7.8％，群創（3481）5月合併營收220.43億元，月增6.7％，彩晶（6116）5月合併營收12.62億元，月增24.1％。

(中時電子報)