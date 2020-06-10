近日傳出「吃太多紅蘿蔔恐會導致維生素A中毒」，對此，食藥署在「闢謠專區」指出，一般成人每日維生素A的攝取上限是3000微克，如果食用過量恐出現噁心、暈眩、嘔吐以及視力模糊等7種急毒性症狀。

食藥署在「闢謠專區」指出，維生素A是脂溶性的維生素，也是維持人體正常視覺功能、生長發育及組織分化的必要維生素，一般成人每日攝取上限是3000微克。長期食用大量動物肝臟、魚肝油或服用高劑量補充劑為造成維生素 A 中毒之主要成因。

食藥署表示，攝取過量的維生素A，可能會出現，噁心、嘔吐、頭痛、腦脊髓液壓力增大、暈眩、視力模糊以及肌肉不協調等急毒性症狀，但若確定不是因肝臟病變所引起的黃疸症狀，透過治療與停止大量食用維生素A，就會慢慢排除。

食藥署也提醒，民眾應保持均衡飲食，建立正確的營養攝取觀念，若身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，不要胡亂聽信偏方與謠言，而延誤就醫時機。

(中時電子報)