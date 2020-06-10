科技股領軍，周二那斯達克綜合指數盤中衝破1萬點大關，但獲利了結賣壓浮現，除了那指終場上漲0.29%外，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在0.03%~1.09%之間，台股ADR部分，台積電ADR上漲達1.87%。

周二台股早盤略有獲利了結賣壓浮現，但多方穩住陣腳，權值指標2330台積電在盤中由黑翻紅，加上車用、生技點火上攻，周二加權指數最高點來到11,640點，續創本波段新高，終場指數上漲26.76點，收在11,637.11點，漲幅為0.23%，成交金額為1750.91億元。

籌碼方面，三大法人合計買超71.69億元，外資買超68.22億元、投信買超2.38億元、自營商買超1.08億元。

櫃買指數周二攻勢停歇，終場下跌0.04%，收在154.56點，目前仍站穩在5日線(約153.1點)之上，成交量連續兩日維持600億元以上，盤面族群輪動快速，預期中小型個股波動度將放大。

目前加權指數站穩5日線上續攻，技術面仍有利多方，但代表中小型股的櫃買指數攻勢停歇，且近兩日成交量明顯上升，類股輪動快速，留意中小型個股可能劇烈波動，不宜重壓。

後續選股方向可關注基期相對低之5月營收成長股，解封受惠股，下半年營運升溫5G趨勢股、績優蘋概，及伺服器族群。

(時報資訊)