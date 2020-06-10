廣明被罰132億台幣

這不是新事件了

想必這幾天吵得最沸沸揚揚的事情，

就屬廣達 (TW-2382) 了，

但其實出事情的不是它，

而是它的旗下公司 廣明( TW-6188 )

新聞是這樣描述的 :

「廣達旗下廣明光電及其美國子公司、索尼、Panasonic等多家公司被惠普公司（HP）控告非法限制光碟機價格案，美國法院反壟斷法最新裁罰 3 倍賠償金至 5.28 億美元，廣明在扣除其他已和解被告賠償 8900 萬美元後，必須支付惠普高達 4.39 億美元（約132億台幣）」

如果僅透過上面這段文字，

可能大家還不清楚事情的全貌，

但大家就是得到，

廣達旗下的子公司廣明被罰款鉅額，

罰到要下市了，好可怕~

還原整件事情經過

惠普 2013 年提出反壟斷訴訟，

控告廣明等多家公司於 2004 至 2009 年間

聯合操縱光碟機價格，其他被告包括

索尼、東芝、日立樂金（Hitachi-LG）、

Panasonic、NEC、三星等，

其他公司相繼和惠普和解，

但廣明則和惠普進入司法程序。

為什麼廣明不和解 ?

廣明: 我根本沒能耐操作價格

廣明之所以堅持不與惠普和解是因為，

廣明從未直接與惠普有任何交易，

廣明僅僅是索尼及飛力浦公司的代工廠，

並無操作價格之能耐，

因此，惠普之訴訟在事實上並無所本。

美國司法判廣明無罪

但惠普仍提起民事訴訟

由於美國司法已經判廣明無罪，

但惠普仍提出民事求償，

成為廣明認為站得住腳的關鍵，

加上廣明是被告中唯一代工廠，

沒有直銷美國，而是透過亞洲接單，

出貨給索尼，是間接供貨給惠普，

並無操作價格之能耐，但惠普將五年

「潛在採購光碟機價格所有損失」

轉嫁廣明，從 1.76 億美元擴大至4.39億美元

廣明認為實在不合常理，

且惠普要求之和解金額，

高達其他原告和解金額之數十倍，

也顯見其要求顯非善意。

廣達在 1/5 的聲明

外國判決的法院無管轄權

廣明今（5）日發布聲明提到，「公司認為美國法院對廣明的製造與銷售行為並沒有管轄權」，同時指出，「若經美國司法程序確認後，惠普公司仍然需要親自至中華民國法院進行執行。然而，我國法院在審理是否許可執行時，依中華民國民事訴訟法第四○二條的規定，若依照我國法律，外國判決的法院無管轄權，我國法院仍然可以不承認該外國判決。同時，外國法院判決內容或訴訟程序違背我國公共秩序、善良風俗時，我國法院也不會承認該外國判決。因此，本公司仍將透過美國與中華民國的司法程序來捍衛公司及股東的權益。」

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廣明是怎樣的公司?

儲存裝置商品 ex 電腦硬碟

廣明光電創立於1999年2月成立，

是一間薄型光碟機

和電腦週邊儲存產品供應商。

2004 年加入消費性電子產品研發製造，

以光、機、電核心技術出發，

從OEM、ODM，甚至IDM模式

爭取國際大廠訂單。

以儲存與自動控制技術為基礎，

除跨足固態硬碟 SSD 產品，

提供 Big Data 與 IOT 產業需求。

因應工業4.0需求，

亦積極發展智慧型機器手臂，

以自有品牌 Techman Robot 的

內建視覺的協作機器人搶攻全球市場，

目前除遍佈中歐、美、日、韓、中國

及東南亞的代理商已超過100家，

同時於中國上海設立子公司，

並於韓國、英國、中國常熟、

深圳、重慶等地設立海外服務據點，

提供全球客戶智慧製造的完整解決方案。

惠普就是要它命

廣明的股本僅有 27.8 億 ;

股東權益 82.8 億 ; 總資產 161 億

罰款卻高達 132 億台幣 ?

這不是要它命嗎 ?

但這也顯示廣明一定會跟它拼命，

想盡一切辦法上訴，

二審如果敗訴，仍會到最高法院，

如果裁定罰款，也需經由台灣法院執行，

而這些程序都不是 1-2 年能解決的。

廣明 (TW-6188) 大跌 30%

廣明股價從 12/27 的 42.65 元

10 天內跌到了 32.95 元，

整整跌了 30% 之多，

很明顯這個判決已經造成群眾恐慌，

在釐清之前，拋售最快，

這是普通大眾的心理，

畢竟很怕成了最後一根稻草，

但......司法流程都非常耗時

大家是否操之過急 ?

有趣的是母公司廣達 (TW-2382)

僅僅小跌 3%，顯然

市場不認為會造成廣達太大影響。

圖文/股人阿勳授權提供

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廣達(TW-2382) 持股30.22%

採用「合併」而非「權益」

廣明為廣達的子公司，

雖然持股比重未達 50%，

但卻有實質商業影響力，

因此會納入「合併」報表編列，

而「非使用權益法」，

歸類到業外損益當中，

這裡要特別小心，很多人會搞錯。

目前在市面上就看到一些錯誤評論，

把廣明的損益歸類至廣達的業外損益。

有此可知，廣達可能會受到的影響如下:

1. 如果廣明清算，

廣達的合併財報中，就會少了廣明，

營收會受到 100% 的影響，

最後再根據持股比例 30%

清算剩餘的價值，在業外損益的項目

是賺錢還是賠錢，

則要與長期投資的成本來比較。

2. 如果是繳納罰金

廣明的 132 億元的罰金

就會認列到廣達的合併財報當中，

之後再根據持股比例 30%，

用非控制權益項目去做調整。

最壞的情況大概就是

132 億 * 30% = 39.6 億的虧損，

對 EPS 的影響約為 1 元。

圖文/股人阿勳授權提供

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重點整理:

1. 廣明下市櫃不是重點，清算才是重點。

2. 是採用合併認列，而非權益法的業外損失。

3. 廣明股價漲跌，不影響廣達財報。

4. 132 億會全數認列在廣達，再透過非控制權益調整回來。

5. 清算的話，則會看剩餘價值與成本的差距，在認列業外損益。

6. 清算的話，廣明的財報數字，會從廣達的財報數字中消失。

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在此次事件中

如何看待廣達受到的影響?

廣明 (TW-6188) 是廣達的重要子公司，

發展的項目也具有未來應用性質，

廣達近 5 年平均每股盈餘為 4.5 元，

如果認列損失 1 元，

也僅僅是單年度受到 2 成的獲利影響，

對待這種一次性虧損，

只要不影響廣明原先的業務內容，

對投資人來說都是機會，而非危機。

以下就簡單介紹一下廣達(TW-2382)

廣達(TW-2382)

全球最大筆記型電腦代工廠

主要從事筆記型電腦及通訊產品製造加工，目前為全球最大筆記型電腦代工廠商，市佔率約24.4%，代工項目包含筆記型電腦、平板電腦、AIO PC(主機與螢幕二合為一的桌上型電腦)、智慧型手機、伺服器、數位電視、消費性電子、車用電子等，其中又以筆記型電腦為主。

一、公司產品 :

筆記型電腦製造加工

二、應用在哪 :

電腦&通訊產品為主

三、營收來源 :

NB 50%、AIO 11%、

雲端35% (伺服器、平板、穿戴等)。

四、在哪生產 :

台灣、中國

五、賣到哪裡 :

美國 48% 為主、中國 9.8%、

日本 6.4%、荷蘭 7%、其他 29%。

六、獲利狀況:

三率平穩，規模持平

今年累計_營收年增率1.23%

今年累計_利益年增率24.11%

今年累計_淨利年增率6.27%

七、財務狀況:

負債偏高，高達 77%

負債主要組成為流動性負債，

其中又以短期借款與應付債款居多，

而應付帳款是屬於無須償還利息的好債。

此外透過過去 8 季的狀況，

發現廣達負債比率都是那麼高，

因此可判斷這是企業慣性，

但還是要稍微留意一下。

自由現金流量為負

現金流量近 8 季為負的原因

由現金流量構成可得知，

圖文/股人阿勳授權提供

主要可分為以下三者:

1. 應收帳款/存貨增加

2. 償還短期借款與長期借款

3. 擴大廠房與設備的投資

由此得知，廣達頻繁的投資，

借錢/還錢，爾後再進貨與銷貨，

投資人要稍微留意一下其營收品質，

並留意營運周轉天數，

如果越來越高，就不是好現象。

八、企業護城河 :

規模優勢 : 筆電代工市佔第一

九、企業風險 :

同業競爭加劇/貿易戰/消費性電子飽和/

勞力成本越來越高/匯率變動/

進貨過於仰賴單一廠商/

客戶過度集中 HP 57%

十、關鍵因素 :

5G 通訊、AI 、雲端運算

圖文/股人阿勳授權提供

※本文由PressPlay專欄作家股人阿勳授權轉載，原文刊於此

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(中時電子報)