韓國瑜遭到罷免後，高雄市代理市長將由誰出任，引起各界關注，其中以行政院副院長陳其邁的呼聲最高。不過，民進黨內部卻傳出反對的聲音，高雄市議員高閔琳就跳出來說，由他出任代理市長在正當性上存在疑慮。

高閔琳在《行動法庭》節目上指出，2018年的時候，陳其邁就是韓國瑜的競爭對手，且他沒贏過韓國瑜，在高雄市長選戰中敗選了，因此她奉勸民進黨黨中央和高層，如果找陳其邁擔任代理市長，可能在正當性上會存在很大疑慮。

高閔琳也提出兩個條件，並認為符合這兩個條件的人才適合出任代理市長，一是熟悉高雄市政；二是有過中央經驗，沒有政治色彩，中性一點的人。高閔琳也舉例哪些人符合這個條件，比如高雄在地的，或是從中央到地方的公務人員中，具有高雄經驗的，她指出這些人可能過去擔任過副市長、秘書長，很熟悉高雄市政，且也在中央單位歷練過，有較高的專業素養。

高閔琳強調，代理市長最好是要找一個比較中性的，沒有太濃厚政治色彩，又具備專業的人選來擔任。這樣的好處是，比較不會引起政治操作的聯想，也不會牽動民眾情緒。不過，談到之後的高雄市長補選，高閔琳並未反對陳其邁出馬。

(中時電子報)