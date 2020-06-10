備受矚目的國造勇鷹高級教練機，經過多次滾行測試後，將於今日(10)9點30分於台中清泉崗機場進行首次試飛測試。據了解，勇鷹高教機的首飛路線，已由空軍派遣IDF戰機多次進行首飛航路測評，據了解，高教機首飛科目全都是最簡單的基本科目，並不會有複雜動作，基本上就是起飛離地後，以全程不收起落架方式，在空中繞圈，飛行高度也有限制。

軍方官員表示，勇鷹高教機計畫在今年5月，完成首飛備便審查，6月進行首飛任務。在115年前，將交付空軍66架飛機、26套地面輔助訓練系統，包含16套任務計畫系統、3套基本飛行模擬器、1套全功能飛行模擬器、1套地面即時監控系統及1套飛行訓練管理系統。

勇鷹高教機於107年3月完成關鍵設計審查，將生產4架原型測試機，包含試飛用的A1及A2機，以及2架結構測試機T1及T2機，107年6月1日A1機執行上架組裝，去年9月24日出廠，由蔡總統正式命名「勇鷹號」。

(中時電子報)