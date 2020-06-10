美國參議院9日投票通過，讓空軍上將布朗（Charles Q. Brown Jr.）出任美國空軍參謀長，布朗將成為美國史上首位非裔空軍參謀長。

美國參議院昨（9）日投票通過，讓空軍上將布朗（Charles Q. Brown Jr.）出任美國空軍參謀長，布朗將成為美國史上首位非裔空軍參謀長。

路透社報導，美國參議院昨日以98票贊成票對上0票反對票，一致通過由58歲現任美國太平洋空軍司令布朗（Charles Q. Brown Jr.）出任空軍參謀長。布朗將成為美國空軍第22任參謀長，同時也是美國史上首位非裔軍種首長。布朗預計8月6日宣誓上任。

參議院昨日投票表決時，美國副總統彭斯（Mike Pence）還罕見出席。

布朗昨日透過畫面致詞，透露自己的空軍職業生涯中，經常是隊上、資深軍官當中的唯一黑人，他希望自己出任空軍參謀長一職，能夠為長久以來美國國內的種族歧視問題帶來正面改變。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸後喪命，全美各地爆發示威遊行，抗議警察執法過當、種族歧視。美國總統川普卻揚言動用現役軍隊鎮壓暴力示威，讓情況雪上加霜。

(中時電子報)