高雄市議員黃捷日前到靈堂弔念議長許崑源，卻哭著走出來，原來是遭法制局長吳秋麗指責，希望年輕人尊重亡者、注重禮俗。不過，對於黃捷爆哭反應，吳秋麗表示第一時間黃捷並沒有任何反應，怎麼出了靈堂就哭，對於自己有勇氣指責她也感到相當驚訝。

黃捷到靈堂時，臉上紅唇全妝、沒戴口罩，遭吳秋麗指責未注意禮俗、不尊重亡者，走出靈堂時，疑因此情緒失控掩面痛哭。同黨立委邱顯智看不下去，在臉書反擊痛批吳秋麗，表示黃捷身為高雄市議員，前往弔唁身亡的議會同事，這是做人的基本道理，但吳秋麗身為法制局局長，竟然在靈堂開嗆黃捷議員，這到底要怎樣教小孩？

（圖／中天新聞畫面）

對此，吳秋麗接受《中天新聞》採訪時也提出質疑，以自己的年齡說幾句應不為過，總是要顧慮禮俗，希望年輕人尊重亡者，當時在靈堂內黃捷也沒反應，「出去突然哭給媒體拍，我也不知道為什麼」。

平時個性溫和的吳秋麗，事後想起怎麼有這麼大的一個衝勁，她說「難道是許議長給我的力量嗎？」

(中時電子報)