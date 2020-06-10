美國防長艾斯培拒絕奉命出兵鎮壓示威抗議 與總統川普爆發爭執

數名美國官員透露，在防長艾斯培（Mark Esper）上星期和總統川普因是否派兵鎮壓大規模抗議爆發爭執後，這位白宮主人差點要他走人。

據CNN新聞網9日報導，這些官員告訴《華爾街日報》（Wall Street Journal），當時川普詢問國會盟友和顧問的意見，可是他們都勸他別這麼做。部份官員說，艾斯培也準備好要辭職，甚至準備了辭職信，但幕僚說服他，不要這麼做。

據說艾斯培公然抗命，表明不支持總統援引「暴亂法」（InsurrectionAct），出動軍隊平息非裔壓頸致死案的抗議示威，令川普很火大。

此外，據一名政府官員告訴《紐約時報》（The New York Times），艾斯培上周三發表談話令川普氣炸了，後來在白宮痛批他。接著川普和顧問商量，該不該炒了艾斯培。

而揭露的這些幕後真相正凸顯出，艾斯培自從上星期表態後，個人地位岌岌可危。白宮新聞秘書麥肯雅妮（Kayleigh McEnany）上星期在簡報中，便不願直接回答，川普是否對艾斯培仍有信心，只說；「到目前為止，防長艾斯培還是防長艾斯培。」隔了幾天後，她才明白表態說：「川普總統仍對防長艾斯培有信心。」

事實上，自從川普2017年正式就職後，艾斯培已是他第4位國防部長。

(中時電子報)