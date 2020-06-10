直播》出手！新黨發起罷免立委陳柏惟行動 10:072020/06/10 中時電子報 李培睿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新黨發言人王炳忠(圖／本報資料照、陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜遭罷免後，全台各地出現「報復性罷免」浪潮，直指多名綠營民代，今天上午新黨青年軍發起罷免活動，目標是台灣基進立委陳柏惟。 新黨發起罷免陳柏惟。 (中時電子報) #罷免 #發起 #活動 #立委 #開跑 #新黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 韓國瑜11日號召動員 「著白衣」2用意曝光 - 政治 看到這景象！洛杉基揭穿防疫成功真相 大酸陳時中 - 政治 柯志恩PO韓國瑜、韓冰合照 曝韓下一步！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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