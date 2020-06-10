大陸華南地區自6月2日起連續多日暴雨，其中多省累計降雨量達300毫米，有110條以上的河流發生洪水。截至昨（9日）下午2時，此次洪災造成11省共262.7萬人次受災，農作物受災面積145.9千公頃，直接經濟損失達人民幣40.4億元（約台幣172億元）。

（圖／中新網微博）

據《封面新聞》報導，廣西中北部、廣東中部和南部沿海、貴州南部、湖南中東部、江西中北部、安徽南部、浙江西部、福建西北部等地累計降雨量100至300毫米。受降雨影響，廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、雲南共計8省（區）110條河流發生超警以上洪水。

（圖／中新網微博）

截至昨日下午2時，廣西、貴州、廣東、江西、湖南、福建等11省（區、市）262.7萬人次受災，其中22.8萬人次緊急轉移安置，另有1300餘間房屋倒塌、農作物受災面積145.9千公頃，直接經濟損失約人民幣40.4億元。

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官方7日以啟動應急措施，指導地方開展防汛工作。不過氣象部門預測，6月12日至15日將再發生一次強降雨，影響範圍為江漢、江淮、江南北部及貴州、廣西西北部、四川盆地等，受災地區即將迎接下一次的暴雨考驗。

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(中時電子報)