眾達-KY(4977)5月出貨暢旺，單月營收衝上2.77億元，月成長10.49%、年增加24.8%，持續創下歷史新高，展望下半年，眾達-KY維持樂觀審慎看法。

眾達-KY除持續受惠頻寬需求帶動的高速光收發模組需求外，100G單通道光收發產品出貨持續增量，帶動5月合併營收為2.77億元，較4月成長10.49%、年增加24.8%，創歷史新高，除持續受惠頻寬需求帶動的高速光收發模組需求外，100G單通道光收發產品出貨持續增量。累計1~5月營收為11.83億元，年增加20.85%。

眾達-KY表示，巨量資料處理中心建置方興未艾，帶動100G光收發模組快速成長，公司出貨量逐漸放大，推升5月合併營收繼4月再創新高，與去年同期成長24.76％；此外，應用在企業儲存區域網路(SAN)的32G光收發模組產品，受惠終端客戶需求增加，出貨成長表現保持正向。

展望下半年，眾達-KY持樂觀審慎看法，看好在超寬頻及巨量資料處理中心已成為必要基礎建設下，未來頻寬將如同水電般，成為民生必需品，中期成長動能無虞，公司將持續開發更高速的光收發模組產品，並重點投入在100G光收發模組量產，馬來西亞檳城廠加速設立，及新竹廠高階雷射封裝產品量產。

(時報資訊)