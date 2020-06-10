配合士林老字號〈辛發亭〉雪花冰在buffet上架，美福飯店廚藝團隊準備了大溪地香草醬、艾美黛巧克力醬等不同醬汁與配料，讓客人搭配組合。（圖／姚舜）

這一碗雪花冰是用〈辛發亭〉牛奶冰磚刨製，搭配美福飯店廚師自製的玫瑰紅橙醬、蜜紅豆與金棗果乾等。（圖／姚舜）

美福飯店廚藝團隊自製的果乾蜜餞，酸甜交織且富口感，與白色牛奶雪花冰搭配、形色誘人。（圖／姚舜）

巧克力醬與花生雪花冰非常「麻吉」，美福飯店是用義大利頂級AMEDEI艾美黛巧克力作醬，搭配〈辛發亭〉花生雪花冰，誠意十足。（圖／姚舜）

因為低調，所以沒有人注意到，台北美福大飯店館內人氣自助餐廳〈彩匯〉的冰甜品區最近新增了讓老台北見獵心喜、食指大動的新嬌食：用〈辛發亭〉冰磚刨製的雪花冰！

〈辛發亭〉？是！就是位在士林巷內、歷史超過50年的人氣排隊老冰店〈辛發亭〉！為繽紛取餐檯上的陣容，並為食客創造非凡的「饗」受，台北美福大飯與〈辛發亭〉合作，自即日起至8月底在館內〈彩匯〉自助餐廳以老店製作的花生、牛奶與抹茶冰磚，現場刨製成層層疊疊的雪花冰後，再淋上美福廚藝團隊研發的大溪地香草醬、義大利AMEDEI艾美黛巧克力醬或綜合莓果醬，以及如蜜紅豆、花生仁與乾果等不同的topping配料，讓客人無限恣饗嗑到飽。這個「五星消暑提案」，預料將喚起不少4.5年級台北人的青春回憶。

這真是不少4.5年級台北人共有的回憶。在士林還沒有成為「台北觀光名勝」之前，以陽有戲院為中心的士林夜市就已是許多台北人的消閒去處，年輕人到此買牛仔褲、包包，吃美食小吃，走走逛逛、吃吃喝喝，是「約會的一種型式」。走累了、吃飽了，到安平街內第一家冰店〈辛發亭〉點一碗雪花冰，則是「Happy Ending的儀典」。

蜜漬草莓果乾、花生仁與橘子，搭配淋了AMEDEI艾美黛巧克力醬的花生雪花冰，風味口感「劇力萬鈞」，凡人無法擋。（圖／姚舜）

士林老字號冰店〈辛發亭〉今夏與美福飯店合作，提供牛奶、花生與抹茶3種口味冰磚，讓客人可在美福〈彩匯〉自助餐廳內享用雪花冰。（圖／姚舜）

美福飯店〈彩匯〉自助餐廳內為〈辛發亭〉雪花冰準備的香草醬，是用香氣馥郁的大溪地香草莢製作，本下得很重。（圖／姚舜）

吃貨都知道，煉乳是抹茶雪花冰的「麻吉」，蜜紅豆則是抹茶冰品的好朋友，美福飯店〈彩匯〉自助餐廳也知道。（圖／姚舜）

好吃的雪花冰，除冰磚原料很重要，刨製時也要講究韻律與節奏，並要不停旋轉盤子，才能呈現層層疊疊的視覺效果。（圖／姚舜）

從士林，穿越中山北路的人行地下道，對面就是當年還是女校的銘傳商專，女同學下了課後，也會到〈辛發亭〉吃冰、聊天。其後，衛理女中、達人女生、十信家商的同學也都愛來。女生多的地方就會有「磁吸效應」，於是，引來了光武工專、東吳大學，甚至中國海專的男生來此「看妹」、「把妹」，所以，〈辛發亭〉後來也成為「約會勝地」，意思等同現在男生請女生去信義區吃牛排。

〈辛發亭〉是1968年由林清發所創，住在陽明山山腰的他原本務田，山下田地被徵收後，他改擺攤賣小吃，地點就是現在〈辛發亭〉的門口。最早，林清發賣的是烤肉、餛飩等鹹食，作學生的生意。幾年後他覺得夏天天氣熱，賣冰應該有商機，於是他開始賣剉冰，因為生意好，他頂下了店面，整條街上〈辛發亭〉是第一家賣冰的，從此建立知名度。

〈辛發亭〉最早賣的是至今也讓4、5年級台北人懷念的〈蜜豆冰〉，那味道像香蕉水的淋汁，因氣味特殊所以被稱為「巴黎香水」，是〈辛發亭〉的獨家配方。

台北美福飯店攜手士林知名雪花冰老字號〈辛發亭〉，在館內〈彩匯〉自助餐廳供應雪花冰，〈辛發亭〉第三代傳人林哲安並提供技術指導。（圖／姚舜）

士林〈辛發亭〉的雪花冰是用牛奶等原料製成冰磚後，再刨成雪花冰，然後淋醬汁、加topping。（圖／姚舜）

士林50年老字號〈辛發亭〉雪花冰，冰磚與配料製程皆講究，故能香傳半世紀。（圖／辛發亭）

〈辛發亭〉是士林安平街內第一家冰店，這裡有不少四五級台北人的青春回憶。（圖／辛發亭）

林清發傳子不傳女，第二代林志昌接手後配方不外傳，也不授權加盟。30多年前，刨冰器具提升，台灣有人開始賣口感綿密的雪花冰，林志昌亦跟進，並成功研發出用有味道的冰磚刨製的雪花冰。〈辛發亭〉的雪花冰融化速度慢，用機器刨削時，托著盤子的手要有節奏的旋轉，所以刨削下來的「冰片」有點像用斧頭劈下的木柴片，層層堆疊後，看起來像百摺裙的裙擺，形色與傳統剉冰很不一樣，也加深了食客的印象。

〈辛發亭〉的冰磚標榜都經過殺菌，而配方與製作過程是商機機密，至今仍都是由林志昌親自督軍製作。不過〈辛發亭〉走過半世紀不敗，靠的不只是冰磚，還有以以日本職人精神作出的topping配料。

「蜜紅豆既要有顆粒感，也要沙綿」、「好吃的芋頭不只要口感要鬆，還要綿密且帶有Q度」，〈辛發亭〉三代經營者林哲安細數「美味密碼」。他表示，〈辛發亭〉只要求作專、作精，所以至今賣的都是老味道，也沒有開分店發展連鎖的打算。

〈辛發亭〉店內雪花冰所用的冰磚為牛奶、花生、抹茶與咖啡等4種口味，這回與美福飯店合作，主要是將前3款冰磚供〈彩匯〉自助餐廳使用，至於topping配料與提味醬汁則由飯店廚藝團隊製作，飯店自製的配料有：蜜紅豆、花生仁、金棗果乾、草莓果乾等，醬汁除黑 糖漿和煉乳外，還有大溪地香草醬、玫瑰紅橙醬、義大利AMEDEI艾美黛巧克力醬、綜合莓果醬等，其中大溪地香草醬是選用大溪地香草莢搭配鮮奶油、蛋黃、牛奶及砂糖熬煮製成，香氣濃郁，值得推介。

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