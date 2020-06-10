利機企業（3444）公告5月單月合併營收7,435萬元，相較4月營收7,781萬元月減4％，相較去年同期合併營收7,233萬元成長3％。累計1～5月營收為3.67億元，較去年同期累計3.16億元成長16％，今年累計至5月營收及獲利表現，已達去年上半年的九成，利機今年上半年成長態勢明確。

利機表示，5月份主力產品中屬封測相關產品成長動能最為強勁，相較去年同期成長14％、較上月成長11％，其中散熱片（Heat Sink）成長最為顯著，年增375％及月增45％，且已連續7個季度正成長。隨著人工智慧及5G等相關技術逐漸成熟，輕薄化散熱產品是未來重要的趨勢，預期散熱片需求將愈來愈強，以利機目前台灣及大陸市場佈局，可望逐季成長。

驅動IC相關產品5月份雖拉貨力道趨緩，轉單效益因疫情解封有下降趨勢，不過面臨即將到來的第三季旺季，若疫情控制尚在預期中，面板需求仍可審慎樂觀。法人預估利機第二季本業部份的獲利表現應仍維持與第一季相同不錯的表現。

利機將於6月16日舉行股東會，會中將承認108年財報案並通過配發每股現金股利1.8元，配發金額為近8年最高，配發率達七成。

(工商 )