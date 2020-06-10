從物流、重工業、機器人學到自駕車，5G勢必將在物聯網（IoT）的各個角落開啟許多機會。蜂巢式連接的既有應用將大幅強化，加上移除了傳統的進入障礙，如速度、延遲與網路的可用性，將開展前所未見的全新應用與營收來源。

其中一項因5G連接性而大大獲益的新商機就是手機遊戲－而且不光只是向來需要高速與低延遲的多人遊戲領域，還有新興的雲端遊戲市場。雖然透過5G展開真正的效能可能還需要一些時間，但最後的目標就是在手機上進行高傳真5G雲端遊戲。

《5G網路下遊戲的發展》（The Evolution of Gaming Through 5G）這份全新報告，凸顯5G對手遊的未來即將產生的衝擊。由Arm與Newzoo數據研究分析公司共同提出的這份報告，探討手遊的歷史以及行動網路演進一路帶來的影響。總的來說，這份報告把雲端遊戲描繪成行動平台上消費者與5G之間主要的接觸點。

雲端遊戲能隨時隨地，將沉浸式的體驗帶到所有的螢幕上。雲端遊戲定義的是在雲端呈現遊戲的過程，或是在以雲端為遊戲主機然後在裝置上呈現，並把視覺輸出傳到智慧手機、智慧電視或電腦等任何螢幕上。它勢必將讓遊戲體驗回歸到平等的立足點，並讓手遊、電玩主機與個人電腦（PC）遊戲間的界線更為模糊（甚至可能平息何者為最佳遊戲平台的長期爭辯）。

儘管把運算密集的遊戲作業負載如3D渲染、物理模擬與動態效果等工作外放出去，可以顯著降低裝置上的處理需求，但從裝置流出與流入的數據量卻大幅增加。因此，雲端遊戲若要為玩家帶來優質的行動體驗，5G的高速與低延遲將極為重要。

這不是把高端的主機與PC遊戲體驗，串流到行動裝置那麼簡單。觸控螢幕與電玩主機手把或傳統的滑鼠與鍵盤相比，是迥然不同的輸入裝置，更別說手遊玩家常見的抱怨就是，很難只透過觸控螢幕來操控遊戲。不過，透過全新手把硬體的開發，仰賴手機觸控螢幕來玩遊戲的情況可能很快改觀。隨著5G促成真正跨平台的遊戲體驗，更多優質的遊戲作品也在手機平台上推出，因此我們需要更有效的操控方式。

也因為如此，手機遊戲的手把可能會越來越多。OEM廠商已經在研究開發必須的硬體：微軟正在實驗供手機與平板電腦使用的原型Xbox手把，PS4也有供Android行動裝置使用的手把，而雷蛇（Razer）公司最近則推出其Junglecat手把，以支援手機雲端遊戲。

同時，裝置本身可能也將演進，以配合更佳的體驗：像折疊式手機等創新的形狀，可能成為未來手機遊戲玩家選擇的裝置。

在爭取5G用戶方面，5G雲端遊戲體驗已經成為許多行動通信業者（MNO）仰賴的主力市場策略，他們希望提供更為沉浸的體驗幫他們帶進營收，同時也能為消費者帶來關鍵的差異點。Hatch公司與斯普林特（Sprint）公司已經在美國攜手合作，向大家展現雲端遊戲是讓用戶升級至5G的主要原因。

與5G雲端遊戲一樣，XR（延展實境）將為玩家帶來更快速與更順暢的體驗。除了5G雲端遊戲之外，無縫的XR遊戲也快要實現。數據密集的XR的即時處理將會變得更快，在複雜性與數位沉浸方面，也會把基於XR的遊戲體驗帶到新的境界。使用支援5G的行動裝置的用戶，可以期待高達每秒60幀的順暢與沉浸式遊戲體驗。

更快速、低延遲與高頻寬的5G網路，將為整個生態系統帶來足以改變市場遊戲規則的機會，而在未來幾年之內，Arm預期會看到各式各樣的使用場景出現，包括互動式直播與沉浸式娛樂。

從雲端到邊緣到端點，Arm都處於沉浸式遊戲體驗的核心。Arm正與Hatch、Google、Epic及Unity等夥伴通力合作，優化手機遊戲在Arm系統單晶片（SoC）上的效能。

(工商 )