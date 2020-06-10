新加坡最近公佈近半年非居民存款總額變化，4月成長7.1%。財信傳媒董事長謝金河表示，這是在港版國安法通過之前的數字，5月增加的數字可能會更大。

謝金河在臉書發表「錢一定跑得比人快」一文指出，這幾天遇到昔日台灣股市前三大金主，很多上市櫃公司老闆都是其客戶，他問對方現在資金都放在哪裡？對方說以前香港、新加坡各5成，現在100%全搬到新加坡，但如果台灣金融法規可以鬆綁，租稅更有彈性，會考慮把一部分的錢搬回台灣！

謝金河說，從新加坡非居民存款不斷上升來看，過去100多年來，香港以良好的法治及自由度成為全球資金避風港的角色，可能面臨巨變。黎智英很憂心的表示香港完了！在港版國安法通過之後，川普隨即召開記者會，宣示會對香港展開制裁，包括取消香港關稅優惠等措施，不過迄今美方尚未出手，港人也很憂心，如果原來釘住美元的聯繫匯率被迫改變，香港面臨的壓力更大。

台灣的金融帳淨流出已達39季，持續那麼長時間的資金淨流出，這次疫情讓全球央行把利率降至最低，台灣與全球利差收斂，海外避險誘因消失，應該迎接台灣錢建設台灣。過去這麼多年，大家看衰台灣經濟，最大原因是國人資金大量外流，投資台灣不足，也造成就業不足及低薪窘境。他認為，這回香港之變，台灣能不能把香港之變當成翻轉台灣的機會？看錢往何處去，就可以知道答案。

(中時電子報)