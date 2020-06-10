金融圈爆發外遇劈腿、性愛偷拍醜聞！一名外商銀行副總裁的妻子，在老公電腦赫然發現容量多達15G的性愛片，除了自己之外，被拍女子至少10人，副總裁夫人不但發現自己成了淫片女主角，更驚覺老公偷吃多人，悲憤向檢警告發老公。

「從沒想過有一天自己會變成偷拍性愛影片的女主角…」，這名副總裁夫人崩潰向《鏡週刊》透露，老公電腦內的性愛片多達15G，看完要花一整天，「女主角」包括她自己在內，至少有10人，其中多名女性是在不清醒狀況下被偷拍。

為避免更多女性受害，她決定「大義滅親」，委任律師對丈夫提告妨礙祕密，同時也向地檢署告發丈夫涉嫌乘機性交等罪，預計下週二（16日）首度開庭審理。

這名外商銀行副總裁彷彿「金融界李宗瑞」，用中英文名字分類這些性愛片，夫人更因此得知，老公從婚前到婚後，一直都在劈腿。

針對妻子指控，這名林姓副總裁低調表示，已進入司法程序中，沒有其他回應。

(中時電子報)