油價彈升，支撐塑化行情觸底回升，塑化專業廠中石化(1314)、聯成(1313)、國喬(1312)5及台苯(1310)5月業績聯袂回穩推進。其中，國喬、台苯在SM、ABS報價攀揚支撐下，5月營收11.69億元、6.04億元，月增6.19％及2.25％。

此外，中石化因AN報價回穩，5月營收14.99億元，月增9.71％；聯成伴隨DOP、PVC報價隨成本走揚，5月營收41.1億元，月增1.9％。

分析師表示，由於原料丙烯成本壓力沉重，AN同業積極減產並拉抬售價，預期行情仍有上漲空間，惟浙江石化新廠(26萬噸/年)計劃於6月中下旬投產，市場觀望氣氛濃厚，第3季AN漲幅恐受限。

此外，雖然亞洲MMA鑄模板業者，接獲大量歐美PMMA防疫隔板訂單，但其他下游產品需求仍顯疲弱；不過，原料丙酮價格大幅飆漲，為反應成本，MMA同業紛紛拉抬售價，短期內MMA行情可望緩步走高，也有助中石化轉投資收益加分。

中石化近年持續推展高值化佈局，規劃投資37.2億元於頭份建設精細化工廠，作為產銷據點，投入OPP下游光學衍生物、二元醇等高值化產品。其中，OPP下游光學衍生物切入光學高端應用市場；二元醇系列單體將結合公司自有聚合技術，廣泛應用於共聚酯產品上。

中國去年芳香烴產能大舉開出，造成SM報價疲弱，今年仍有370萬噸新增產能開出，增添台苯、國喬營運壓力。所幸，近期ABS因大陸政策拉抬及原料SM價格趨緩雙重利多加持，利差持穩放大，有利於國喬旗下ABS及大陸鎮江奇美收益能量。

(工商 )