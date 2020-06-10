輝達（NVIDIA）發表新款NVIDIA DGX A100系統藉由超微（AMD）第2代EPYC處理器對PCIe 4的支援、高核心數量以及整體效能，打造全球最先進AI系統。

AMD宣布NVIDIA DGX A100採用AMD第2代EPYC處理器組建最新高效能運算系統，為全球最先進AI系統的第三代產品。NVIDIA DGX A100靈活的架構帶來5 petaflops的AI效能，協助企業加速執行各種AI工作負載，包括資料分析、訓練與推理等。

NVIDIA DGX A100藉由2顆AMD EPYC 7742處理器的高效能、128核心、以及對DDR4-3200MHz和PCIe 4的支援，運行時脈高達3.4 GHz。AMD第2代EPYC處理器是首款也是目前唯一支援PCIe 4的x86架構伺服器處理器，帶來領先業界的高頻寬I/O，對於高效能運算以及CPU與GPU等其他裝置的連接至關重要。

AMD資料中心產業體系與應用工程全球副總裁Raghu Nambiar表示，當前只有AMD第2代EPYC處理器能在單顆x86資料中心處理器上提供多達64個核心以及128通道的PCIe 4連接，我們非常高興看到NVIDIA DGX A100系統的威力，帶來倍增的I/O頻寬。透過AMD第2代EPYC處理器，我們的合作夥伴與客戶能針對異質運算、虛擬化、以及超融合基礎架構等工作負載，發揮最大的效能以及成本效率，同時為團隊提供充裕靈活性與功能，持續走在創新的最前沿。

NVIDIA副總裁暨DGX系統總經理Charlie Boyle表示，NVIDIA DGX A100帶來大幅躍升的效能與功能。DGX A100採用的AMD第2代EPYC處理器提供高效能，並且支援第4代PCIe。NVIDIA利用這些功能打造全球最強大的AI系統，並在軟體方面仍能和全系列DGX採用的GPU優化軟體堆疊維持相容。

(工商 )