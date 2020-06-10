安森美半導體（ON Semiconductor，ON）於美國時間6月8日宣佈，其董事會已通過一項短期股東權利計劃 (以下簡稱「權利計劃」)。 該權利計劃旨在透過降低任何人士或團體在此市場混亂期間通過公開市場累積ON股票而獲得本公司控制權的可能性，而不就該控制權向ON股東作出適當補償，進而保護股東利益。

在通過權利計劃時，董事會特別注意到Koch Industries及其關聯公司（以下簡稱「Koch」）最近在Schedule 13G中揭露了本公司普通股股份的實益所有權，以及Koch於2020年5月15日向美國聯邦貿易委員會和美國司法部提交了一份通知表，尋求批准允許Koch靈活地收購超過10％本公司已發行的普通股股份（最高價值為9.401億美元）。

Koch根據哈特-斯科特-羅迪諾法案提出的提前終止等待期的請求已於2020年6月5日獲得批准。然而， 董事會還注意到，Koch的Schedule 13G文件顯示，ON股份「不是為了改變或影響[ON]的控制權而收購和持有的」。董事會還注意到市場大幅波動及由此對本公司股價的影響，以及Koch和其他投資者增持本公司股票的可能性，以及2019冠狀病毒COVID-19大流行導致的潛在持續市場波動及其對本公司業務的影響。

此外，該權利計劃將使本公司董事會能夠代表所有股東履行其受託責任，確保董事會有足夠的時間對任何收購本公司的企圖作出知情判斷，並鼓勵任何尋求獲得本公司控制股權的人在試圖收購前進行談判。此權利計劃無意阻止或干擾董事會認為符合股東最大利益的任何有關本公司的行動。

此權利計劃與其他上市公司最近採用的計劃類似，包括其範圍有限和持續期限少於一年。根據此權利計劃，安森美半導體將於2020年6月18日營業結束時為每股普通股發行一份權利。該權利將最初將與本公司普通股一起交易，並且只有在任何個人（或作為團體行動的任何個人）獲得公司已發行普通股15％或以上的所有權（觸發百分比）（包括通過某些衍生頭寸和股利計劃中的其他規定）的情況下，才可根據權利計劃的條款行使。

如果權利可予行使，所有權利持有人（任何觸發人除外）將有權以當時市價折讓50％的價格購買ON的普通股，或本公司可選擇將該等持有人持有的每份權利交換為一股安森美半導體普通股。根據權利計劃的條款，任何目前擁有超過觸發百分比的人士可繼續擁有普通股，但不得在未觸發權利計劃的情況下收購（包括根據衍生工具、期權或類似工具）任何額外股份。

該權利計劃的期限為364天，將於2021年6月7日到期。如果市場和其他條件許可，董事會可考慮提前終止權利計劃。

(工商 )