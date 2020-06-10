6/7大規模解禁後，即使搭乘大眾交通運輸，只要保持社交距離，也不再硬性規定要全程戴口罩，因此已出現有人拿掉口罩的情形。不過，網路觀察家朱學恒卻自曝，他還是到處戴口罩，原因只有4個字：居安思危。
朱學恒在臉書上說，還是很珍惜的用好幾天髒了才會換掉，因為居安思危嘛！他也反問眾人，難道真的有很多人不願意戴了嗎？
對此，網友幾乎一面倒認同要繼續戴，但也的確也有很多人開始不戴了。「已經看到很多人不戴了，我自己也是只有工作時跟去一堆人的室內空間才戴。」、「上星期六去夜市有載口罩的大概一成而已，大家已經鬆懈了。」、「在熱鬧商圈裡工作…不敢不戴，但是很多進門的客人沒在戴」。
選擇繼續戴口罩的網友則留言說，「疫苗沒出來，口罩照常戴……安全」、「要戴…沒有新冠還是有別的」、「沒戴渾身不自在」、「繼續＋1」、「現在沒戴，好像沒戴安全帽ㄧ樣！」、「密閉空間一定要戴啊，政府的話能聽嗎？」、「戴著呀，就算沒疫情～也要擋空污」。
文章來源：朱學恒臉書
(中時電子報)
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