美國聯邦儲備會將於本周二和週三召開決策會議，預期將不調整利率政策，然市場關注周三會後聯儲會主席鮑威爾(Powell)記者會談話。世界銀行預估今年全球GDP下跌5.2%，示警經濟仍不樂觀，讓連日漲勢的經濟重啟概念股停歇，資金則持續關注科技股。周二收盤，道瓊工業平均指數下跌300.1點或-1.09%，為27272.3點，中止連六個交易日的漲勢。標普500指數跌25.2點或-0.78%，為3207.2點。

近日受惠於經濟重啟議題的航空股，則普遍出現回跌，四大航空皆跌，包括聯合航空跌8%，達美航空跌7%；海上客輪皇家加勒比跌7%，波音跌5.9%。

那斯達克綜合指數再上漲29點或+0.29%，為9953.8點，連二日衝上新高點。盤中那指曾一度衝破一萬點，來到10002.5點，再創盤中高點。投資人目標持續關注不畏疫情的科技股，蘋果漲3.16%，收報343.99美元，股價再創新高，亦為週二道瓊成分股漲幅最高個股；亞馬遜漲3.04%，收報2600.86美元，同創新股價；臉書漲3.14%，收報238.67美元。

雖然美國經濟專家於周四發表評論，認為美國自2009年6月以來的經濟擴張，停止於今年的2月，然那指週二以及近日美股的表現更加反映市場當前看法，認為經濟重新開放的信心，政府的刺激措施，例如周二美聯儲會擴大對中小企業紓困貸款範圍。

(時報資訊)