受惠於店數、鮮食、一般商品的成長，以及後疫情振興經濟方案有效推升會員來店次數，全家(5903)5月合併營收73.1億元，年增14.06%，創下單月歷史新高，由於進入高溫季節輕食旺季，現煮飲料新品的推出，啤酒飲料促銷，加上端午預購來到銷售高峰，預期將挹注6月營運表現。

由於店數較去年同期增加7%，且鮮食、一般商品成長，以及後疫情振興經濟方案有效推升會員來店次數，有助營運維持穩健中持續向上，前5月合併營收336.04億元，年增9.28%。

全家表示，5月先後與山海樓和台鐵便當聯名推出跨品類多款新品下，星級庶民台式美味助攻微波主食品類成長近20%，疫情下的小確幸概念商品霜淇淋與甜點亦翻倍成長，其中仙人掌霜淇淋與let’s cafe手工雞蛋布丁，更是近期社群開箱上的熱議話題。

至於帶動整體鮮食業績最為關鍵的現煮咖啡與茶飲品群，5月表現持續亮眼，成長超過20%；一般商品本月亦表現不俗，年增近3%；隨著話題新品推出以及相關促銷活動搭配得宜下，飲料與冰品的業績都明顯推升。

展望6月，全家表示，由於進入高溫季節輕食旺季，現煮飲料新品的推出，啤酒飲料促銷，以及端午預購來到銷售高峰，預期將挹注整體營運表現。

(時報資訊)