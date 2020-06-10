新冠疫情衝擊全球經濟，汽車傳動系統製造廠和大工業董事長沈國榮今天表示，隨著歐美各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，5月營收相較前一個月已漸漸回溫，單月營收大幅成長51.90％，在回補拉貨提升帶動下，業績將逐月回穩，預期6月將可恢復正常供貨水準，重回成長力道，7到9月將出現報復性成長。

沈國榮表示，陸美貿易爭端讓電動車發展遲了2年，接下來就看新冠疫情會否止歇，雖然新冠疫情打亂全球經濟腳步，但仍在可控制範圍，原本今天推估80億元營收，可能因疫情倒退到去年水準，但仍很有信心2～3年時間，營收將推向百億元。

和大初步結算2020年5月合併營收為2億5,596萬元，年減48.21％，累計1~5月合併營收為18億3,236萬元，較去年同期減少26.24 ％。今年深受全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，連帶汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流及物流，僅維持低度工廠運作，致使營收不如預期，

和大今日召開股東常會，會中將通過去年財報及營運報告，結算2019年全年營業收入59.68億，營業淨利6.49億，每股盈餘2.55元，今年度預計配發現金股利2元。

今年受到疫情影響，業績較往年衰退，但和大為超前部署2021年全球電動車大廠產能需求能量，全新廠房仍按照原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，並完成廠房新建工程上樑儀式，象徵和大嘉義廠拓展為公司最大製造基地的新里程碑又邁出一大步。

沈國榮強調，和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，率先在電動車市場佔有領導地位。除此之外，在經營管理方面，仍持續精進品質保證提升及樽節成本管理，杜絕不良及浪費等多元管理策略與執行。在研發技術方面，已逐手加速規劃二項重大精實技術研發管理專案，以強化公司產品及技術發展能量。在製程管理方面，陸續引進高階設備，建構智能產線發展，提升生產效率。

(中時 )