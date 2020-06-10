美股漲多拉回，台股10日加權指數開在11,636.99點，台積電（2330）董事長劉德音在股東會中，對未來提出正向展望，10日股價開在319元，台股加權指數在平盤附近上下震盪。

市場將焦點轉移至美國聯準會6月的利率會議，加上漲多獲利了結賣壓出籠，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙走低，僅那斯達克指數在大型科技類股的帶領下，再度刷新歷史收盤高，盤中最多一度衝破一萬點整數關卡、為有史以來頭一遭。

統一投顧指出，歐美解封，各國振興方案出籠，總經數據轉好，國際股市欣欣向榮。考量台股目前各期均線多頭排列，指數拉出連八紅，加上外資認錯歸隊，技術面與籌碼面均佳。

統一投顧指出，加上台積電股東會對展望釋疑，台積電赴美設廠定案關鍵在美方補助金額，中美衝突市場原本預期產能利用率大幅下滑，但其他客戶已向台積電追加訂單，因此，台積電全年目標應可利達成。

台積電之後，將由大立光、金融、塑化龍頭接續股東會行情，台股欲小不易，偏多格局持續。建議指數逢回都是買點，聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。

(工商 )