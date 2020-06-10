哈佛大學化學系教授李柏涉嫌隱瞞參與大陸千人計畫以及和武漢理工大學的關係，今年1月正式被捕。

哈佛大學教授李柏（Charles Lieber）涉嫌隱瞞自己參與大陸人才培訓計畫「千人計畫」被捕，美國司法部昨（9）日宣布對他起訴。

綜合美國媒體CNBC、政治新聞網站Politico報導，美國司法部昨日正式宣布起訴61歲的哈佛大學化學暨化學生物系教授李柏。李柏於今年1月被捕，當時司法部指控他隱瞞替武漢理工大學工作，以及參與大陸「千人計畫」，美司法部對李柏提出刑事控訴後，原本將由大陪審團（grand jury）正式起訴，但礙於新冠肺炎疫情蔓延全美，美國大陪審團拖了數月才於昨日正式起訴。波士頓聯邦法庭將擇日提審李柏。

報導指出，李柏隱瞞參與大陸研究計畫的指控，可能讓他面臨最高5年有期徒刑、3年假釋、以及25萬美元罰金（約新台幣744萬元）。

李柏是美國最頂尖的化學家之一，他被控在哈佛大學不知情的情況下，於2011年開始擔任武漢理工大學的「戰略科學家」（strategic scientist），之後又於2012年至2015年間，參與大陸的千人計畫。

大陸千人計畫旨在募集、培養高級科學人才，以進一步協助大陸科學發展、經濟繁榮以及國家安全，不過美國同時也認為，北京透過千人計畫，引誘研究人員竊取美國智慧財產。

據悉，武漢理工大學每月支付李柏高達5萬美元薪水，額外再給他15.8萬美元生活費。此外，李柏協助該校設置實驗室，讓他另外獲得150萬美元報酬，李柏每年則必須為武漢理工大學工作至少9個月。

同一時間，李柏仍獲得美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）以及國防部超過1,500萬美元的研究經費。要獲取這筆高額補助，李柏必須完全揭露自己所有研究經費來源、可能發生的利益衝突、以及外國合作關係。

報導指出，參與大陸千人計畫並不違法，但是對美國政府隱瞞參與相關研究計畫就構成了違法。

針對指控，李柏始終堅持無罪。

(中時電子報)