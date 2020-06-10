哈佛大學教授李柏（Charles Lieber）涉嫌隱瞞自己參與大陸人才培訓計畫「千人計畫」被捕，美國司法部昨（9）日宣布對他起訴。
綜合美國媒體CNBC、政治新聞網站Politico報導，美國司法部昨日正式宣布起訴61歲的哈佛大學化學暨化學生物系教授李柏。李柏於今年1月被捕，當時司法部指控他隱瞞替武漢理工大學工作，以及參與大陸「千人計畫」，美司法部對李柏提出刑事控訴後，原本將由大陪審團（grand jury）正式起訴，但礙於新冠肺炎疫情蔓延全美，美國大陪審團拖了數月才於昨日正式起訴。波士頓聯邦法庭將擇日提審李柏。
報導指出，李柏隱瞞參與大陸研究計畫的指控，可能讓他面臨最高5年有期徒刑、3年假釋、以及25萬美元罰金（約新台幣744萬元）。
李柏是美國最頂尖的化學家之一，他被控在哈佛大學不知情的情況下，於2011年開始擔任武漢理工大學的「戰略科學家」（strategic scientist），之後又於2012年至2015年間，參與大陸的千人計畫。
大陸千人計畫旨在募集、培養高級科學人才，以進一步協助大陸科學發展、經濟繁榮以及國家安全，不過美國同時也認為，北京透過千人計畫，引誘研究人員竊取美國智慧財產。
據悉，武漢理工大學每月支付李柏高達5萬美元薪水，額外再給他15.8萬美元生活費。此外，李柏協助該校設置實驗室，讓他另外獲得150萬美元報酬，李柏每年則必須為武漢理工大學工作至少9個月。
同一時間，李柏仍獲得美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）以及國防部超過1,500萬美元的研究經費。要獲取這筆高額補助，李柏必須完全揭露自己所有研究經費來源、可能發生的利益衝突、以及外國合作關係。
報導指出，參與大陸千人計畫並不違法，但是對美國政府隱瞞參與相關研究計畫就構成了違法。
針對指控，李柏始終堅持無罪。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。