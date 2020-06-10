金管會證期局表示，核准大華銀投信申請募集開放式不動產證券化型「大華銀新加坡房地產收益證券投資信託基金」，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，募集最低成立金額為等值新台幣3億元。

「大華銀新加坡房地產收益證券投資信託基金」總面額新台幣100億元整，其中新台幣級別50億元、外幣級別等值新台幣50億元，由元大銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

證期局指出，「大華銀新加坡房地產收益證券投資信託基金」原則上自成立日起屆滿6個月後，投資於國內及外國股票、存託憑證、房地產商有價證券及不動產證券化商品的總金額，不得低於基金淨值的70％。

此外，「大華銀新加坡房地產收益證券投資信託基金」投資於新加坡交易所（SGX）掛牌交易的房地產商有價證券及不動產證券化商品、以及投資於不動產投資信託受益證券（REITs）的總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％。

(時報資訊)