晶圓代工龍頭台積電9日召開股東常會，董事長劉德音為今年營運定調「三個不變」，分別是資本支出不變、全年營收成長目標不變、公司持續成長及創造股東獲利不變。

劉德音說，新冠肺炎疫情讓科技應用更多元、5G及高效能運算（HPC）快速發展，將是台積電未來兩大機會。至於美國設廠案仍尚未定案，則是台積電近期營運的一個不確定因素。

新冠肺炎疫情影響全球經濟，美中貿易戰升溫造成台積電可能無法再接華為海思訂單，但劉德音認為，貿易戰的戰局中，台積電不是唯一夾在中間的公司，全球公司都被夾在中間，如何培養抵抗力是很重要的部份，台積電會一一化解這些問題，「貿易戰這齣戲還沒演完，台積電會找出方法」。

美國已宣布限制華為海思採用美國軟體及半導體設備生產晶片，劉德音表示，這個限制不是針對台積電，中芯國際及三星晶圓代工同樣受到限制。雖然120天寬限期後不能再接華為海思訂單，5奈米產能看起來有空缺，但其它客戶都爭取空出來的產能，相信會在很快的時間內將產能補滿。所以台積電今年資本支出不變，全年營收成長目標及展望也不會改變，製程推進不受影響。

劉德音說，疫情仍在全球蔓延，台灣非常幸運能控制住疫情，人民生活不受太大影響，但走出台灣就會感受到疫情影響非常大，而且不論是大公司或小公司，失業率大幅提升及對未來前景不確定性，對經濟的衝擊並不亞於1930年的大蕭條，雖說疫情之後經濟復甦會比較快，但結構會出現大幅調整。

劉德音解釋，疫情之後人類的生活方式會改變，人與人的互動會改變，這些改變會應用到更多新科技，像是電子紙會更普及，遠距教育及學習可能導致中小型大學未來沒有生存空間。這次的疫情讓人類生活、娛樂、工作、學習等各方面都會改變，對新科技的採用一般需要3年轉換期，但卻縮短在3個月強迫採用，若18個月後疫情結束，生活模式不會走回頭，人類會更習慣採用新科技，這會刺激半導體發展更快。

劉德音說，疫情已造成總體經濟衰退，疫情過去後經濟要V型反轉不太可能，U或L型比較可能。但對科技產業的影響不太一樣，高科技及總體經濟有脫節，台積電有位客戶擁有上千名員工，全公司在家工作已經3個月，沒看到生產力有降低，但像是希爾頓等飯店業停工3個月對營運負面影響很大，所以，科技業很幸運是肺炎疫情下免疫力很高的產業。

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(中時電子報)