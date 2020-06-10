美好的年代有美好的你我

曾經，台灣偶像劇的精華時代，現在看來每一部的選角都是線上大咖，每一個組合都是如今很難再組的經典啊！

那個時候的偶像劇就像是巨星搖籃，雖然當時每個演員看起來都是矬到不行的時尚災難，但現今都是一線大咖，即使是滿滿套路、淺顯易懂的故事也有喜、有悲、有甜、有苦，都是青春美好的味道。

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家回味2006年2010年開播的20大經典台灣偶像劇，喚醒你的偶像劇魂！

第10名：《敗犬女王》

《敗犬女王》戀愛劇情少都沒少，談的還是年歲差距八歲的姐弟戀，其中要探討的議題也不少，像是女生到一個年紀就一定得嫁人？再老一點就沒人要了還不趕快？這些都是現代女性過了30歲後面臨的「難題」。

即使重看一遍，還是會覺得單無雙那句：「這個城市有規定出來混的，都一定要兩個人嗎？我一個人也可以過得很好，因為我是女王！」真的非常帥氣！

第9名：《命中注定我愛你》

男女主角先上車後補票的劇情，當時可是讓人眼睛為之一亮，直接跳過曖昧、交往，「有情人」（？）跳過終成眷屬直接變父母～怎麼可能那麼簡單就幸福快樂過日子呢？

當然中間也是歷經不少自我懷疑和誤會，這部偶像劇讓人明白，如果懷抱真心，就應該努力解除誤會並且用心追求，才能把珍惜的人留下來。

第8名：《鬥牛，要不要》

這部是繼《MVP情人》後第二部以籃球為主題的偶像劇，你知道嗎？其實劇中的角色都有各自對應的相對應的NBA球星，比如賀軍翔飾演的「沈若赫」是芝加哥公牛的戈登，李威則是波士頓塞爾提克的加內特喔！

除了主角們的競爭關係與愛情糾葛之外，讓人看得熱血沸騰的街頭鬥牛賽是一大看點，啊！簡直想起青春時期的我們啊～

第7名：《泡沫之夏》

大S、何潤東和黃曉明三人在《泡沫之夏》中糾葛動容的愛恨情仇實在是讓人刻骨銘心，看過的人都對於洛熙和歐辰兩個人用生命在愛夏沫感到扎心！最經典的台詞就屬夏沫跟歐辰一開始分手時說：「要我原諒你，除非你死掉。」（抖）

第6名：《籃球火》

現在回頭去看《籃球火》的網友們，肯定會覺得特效和演員的演技都很浮誇XD，但喜愛打球、懷有夢想的熱血情節依舊激勵人心！（握拳）炫目的籃球動作和少男少女的青春愛情讓人回味，一字排開這部偶像劇的演員陣容，現在看來也是大咖雲集呢～

第5名：《痞子英雄》

被網友封為「最像電影的電視劇」，主軸影射「拉法葉軍購案醜聞」，劇情刺激流暢之外，穿插其中的感動和笑點讓人驚艷。

身為一部有案件槍戰的精彩動作劇，還因此延伸出電影版，演出這部的四個主角周渝民、趙又廷、陳意涵和張鈞甯現在看來根本是夢幻組合，激起滿滿的火花啊！

第4名：《新兵日記》

以新兵入伍訓練為主題的軍教劇，成為粉絲滿滿的國民劇啦！一群原本對服兵役十分排斥的「草莓兵」，在新訓過程中逐漸成長，從懶散的小屁孩蛻變成真男人。

看著劇中人物們邁向成功、遭遇困難、也有開心難過的事，人生起起伏伏，讓不少男生想起那又愛又恨的軍旅生涯，播出時引起許多網友的共鳴。

第3名：《犀利人妻》

《犀利人妻》當年的收視率可是屢屢創新高，狗血的劈腿劇情還因此創造出「小三」這個名詞，妹妹和姊夫發展婚外情還理直氣壯，讓不少人邊看邊扶心臟，可惡別這樣吊人胃口啊！

隨著劇情發展也誕生許多經典金句，像是「可是瑞凡，我們回不去了」，直到現在都還很「實用」（？），還有「不被愛的才是第三者」，雖然從小三的嘴裡說出來聽著很靠北，但也是血淋淋的實話啊Q_Q

第2名：《終極一家》

現在回頭看《終極一家》會有種「我到底看了什麼啊」的幻覺，但當年這部偶像劇可是紅到不行，有網友事後想想，《終極一家》簡直可以算是引發少年中二病的最初根源XD

對此劇中過毒的人一定記得經典到不行的咒語「烏拉巴哈」，那一陣子還真的是有事沒事就會對空氣或朋友亂喊一通「烏拉巴哈」啊！（到底在幹嘛啊孩子～）

第1名：《下一站，幸福》

當年吳建豪和安以軒的《下一站，幸福》實在是太好看了，一講起光晞和慕澄這兩個名字，所有的記憶就會全部湧現！（我要哭了嗚嗚）

在這部劇裡不僅可以看到角色之間的愛情刻畫，其中對親情的描繪也是細心且慎重地處理，雖然是滿滿套路的偶像劇，結局也不難預測，但因為演員的詮釋，還是一部非常迷人的作品啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月29日至2020年05月27日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2006-201010開播台劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)