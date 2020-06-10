高雄市長韓國瑜遭罷免，昨（9）日主持任內最後一次市政會議，與局處首長、區長合照留念並公開致詞，隨後宣布不提罷免無效訴訟，晚間又號召市民11日到鳳山行政中心感恩道別。韓國瑜動作頻頻，也讓人猜想是否有其他布局或考量，網友認為，韓國瑜似乎想再次展現政治能量，不甘心這樣就走。

PTT網友andyann認為，韓國瑜11日動員，似乎想要再次展現他政治能量，不甘心這樣就走，但也有兩個問題，號召來的真的都是高雄市民嗎？若被高雄市民罷免，但號召台灣各地韓粉集結有什麼意義？另一個問題則是，號召人數是否能超過投同意罷免票的93萬多人？

該網友指出，從韓國瑜罷免當天的言論，到昨天號召動員令，都看得出來他似乎無法接受被近94萬高票罷免的事實。

韓國瑜號召11日動員，網猜測其心態。（圖／摘自PTT）

據《聯合報》報導，韓國瑜決定不提訴訟，解決藍綠兩黨難題，高雄補選不必再拐彎抹角，改以直球對決。國民黨已在高雄大輸，補選勢必不能太難看，而目前看來只能在地選才。至於民進黨，因韓國瑜有30天期限可提罷免案通過無效，須在7天內決定代理市長人選，因此韓國瑜動向為何備受關注，就怕他「說話不算話」。

另外，報導也提到，韓國瑜號召11日穿白衣、戴口罩，以感謝取代仇恨團結守望高雄，射出最後一支「穿雲箭」，人氣雖難以影響到民進黨，但對國民黨來說，要破壞既有的穩定結構綽綽有餘。韓國瑜究竟是選擇轉身下台，還是為下一局累積更多能量，對國民黨來說，恐怕還需要時間才能真的鬆口氣。

(中時電子報)