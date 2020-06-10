新冠肺炎全球爆發，台灣曾在去年底示警世衛（WHO），但此說法卻遭英媒打臉，通篇無新資訊，也無人傳人的內容，引起PTT網友熱烈討論，英國人的英文可不可以相信？問心無愧就好，不是會員國都寄信了，還不算是提醒？

根據英國《衛報》報導，台灣宣稱去年底曾示警世衛，但從他們掌握的電郵內容「據新聞報導，大陸出現7例非典型肺炎病例被報告」只見台灣重述大陸的報告，並表示若有相關資訊可分享，將會很感激。通篇無新資訊，也無「人傳人」的內容。

此事也在PTT上引發網友熱議，「問心無愧就好了，至少台灣就是用人傳人的規格在防疫」、「衛福部明明硬凹還不承認，謝志偉你不相信陳佩琪的英文，請問英國人的英文你可不可以相信？還是英國衛報也變中共同路人了？」、「台灣不是會員國都寄信過去了，這心態不就是在提醒嗎」。

而台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前也曾發文質疑，台灣向WHO警告的電郵內文實在過於牽強，引起討論，對此，陳時中也在記者會上表示，關於WHO的電郵內文，先前已向外界報告過，如何解讀要看個人，不予以評論。

(中時電子報)