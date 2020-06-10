美國商務部劍指華為，日前宣布只要使用美國技術、設備的晶片製造商，在供貨給華為時都需要美國核可。對此，台積電董事長劉德音昨(9日)表示，華為新禁令有120天的寬限期，現在都還在法規解釋階段，要到7月14日以後才需要正式向美方申請出貨。也就是說，在加總今天後，台積電是否要為華為續命，只剩下35天的關鍵時間。

中國時報報導，台積電9日召開股東會，會中針對市場問題也一一釋疑；其中，對於華為禁令，劉德音指出，受影響的不只台積電，包括三星和很多美國公司都會受到牽連，但美方規定有120天的寬限期，在5月中以前接的訂單仍可出貨。而寬限期前面60天，是美國政府搜集各方意見，以及大家解釋法規的階段，整體要等到7月14日以後才是向美方申請華為新訂單出貨執照的階段，從今天起計算還剩35天。

至於之後會不會為了華為，向美方申請許可？劉德音指出，最終還是要看美國執行法規到什麼程度，台積電每天都持續與美國商務部溝通，到時在評估過所有可能性後，才會確定。

不過儘管華為問題看似難解，台積電對後市依舊信心滿滿，劉德音就表示，雖然希望美國封殺海思這件事不要發生，但就算成真，據公司了解，不只是產能上，有很多客戶想要彌補這塊空缺；就算在市場裡面，也有許多大廠虎視眈眈，緊盯著華為空出的市占。

(中時電子報)