行政院即將派代高雄市長，內政部長徐國勇上午在接受廣播訪問時說，行政院副院長陳其邁若代理市長再參加補選，在法律上沒有任何問題，其實大家都有這種想法。

中選會周五公布罷韓結果後，行政院將派任高雄市長代理人選。徐國勇上午接受【周玉蔻嗆新聞】訪問時說，高雄市補選，「我們會贏」，但緊接著又修正，說以內政部長的身分，是要「祝福民進黨」。

對於主持人問到，陳其邁若代理市長再參加補選好嗎？徐國勇說，如果以整個法律制度來說，陳其邁代理市長後再參選並沒有問題，陳只要辭掉選委會主委就好，可讓副市長去當，問題就解決了，在法律上沒有任何問題。事實上，「其實大家都有這種想法，先代理再選，因為本來就是陳其邁想選」。

另對挺韓團體及香港反送中活動13日都要在凱道附近舉行活動，徐國勇也說，只要是依法的活動，內政部都保障其集會遊行權利，但警方對治安各方面也會注意，因為同一時間兩個活動的立場、主題都不一樣，基本上，兩場活動會隔開，不然產生任何狀況都不好。他強調，內政部有把握可讓兩方平穩完成集會遊行權利。

對於主持人周玉蔻好奇，徐國勇520改組留任，有沒有跟蘇揆討論到警政署長陳家欽的問題，徐國勇說，他跟蘇揆長談4、50分鐘，但沒有討論到陳家欽，蘇揆告知他留任，他則表示會全力以赴。跟陳家欽之間，在行政院系統上，他就是陳的長官，但私底下如何則是另外一回事。

周玉蔻並問，徐國勇是小英愛將，聽說蘇揆不太喜歡徐，徐國勇則說，「喜不喜歡要問院長」；而被問到與陳家欽間的問題，是否涉及有人操作的政治鬥爭，徐國勇坦言，他不會去想這個，「再想這個我自己會不舒服，幹嘛想這個」？

(中時 )