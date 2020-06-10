高雄巿長補選，國民黨人選還在難產，巿議員邱于軒臉書PO文《不紮根，何以期待沙漠開出玫瑰？》，她強調「個人意見」認為，與其「神風特攻隊」式的找人上戰場，不如「韜光養晦」不參戰，也算是謙卑反省面對。

邱于軒臉書全文如下：

罷韓過後，國民黨馬上面臨高雄市長的補選！提名人選難產，也點破國民黨在高雄經營的困境！

簡單來說，國民黨在高雄是「派系把持、世襲政治」、相較於民進黨的「幕僚世代」，黨內年青人在高雄連獲得提名的機會都很困難（我本人當時提名就差點被做掉）！

回顧2018年的勝利，除了韓市長的個人特質，民眾「討厭民進黨的長期執政」才轉向「支持國民黨」，直白的說，國民黨在高雄始終無法接地氣，得民心！

面對補選，我認為「韜光養晦」不參戰也許是讓我們「重振旗鼓」的機會，雖說戰士沒有選擇戰場的權利，但此時真的需要「神風特攻隊」嗎？

不派人不是怯戰，＃而是謙卑反省面對高雄市民的選擇！畢竟翻閱「罷免理由書」，裡面除了 ＃批評韓市長也直指國民黨在「兩岸論述」和「南北均衡發展」的偏頗！

退一步海闊天空，目前國民黨在高雄的局面是江主席的「非戰之罪」，與其倉促上戰場，何不省思如何「＃紮根育苗」，或協助目前佔多數的 ＃議會國民黨團「重整戰力」「重新團結」，做好「監督制衡」的角色！

後韓國瑜時期的國民黨，需要步步為營！也許暫時的「蹲下」未來才有「跳得更高」的空間！

邱于軒,國民黨,高雄巿長

(中時 )