義大利羅馬的瑞比比亞（Rebibbia）監獄發生一起令獄警哭笑不得的越獄事件，有2名囚犯在2日深夜摸黑逃獄，臨走前還留下紙條給獄警，表示自己有事情要處理，需要離開監獄一段時間，但很快就會回來。

根據《gulfToday》報導，這2名越獄的囚犯分別是現年40歲的祖卡諾維奇（Davad Zukanovic）和46歲的艾哈邁多維奇（Lil Ahmetovic），2人是堂兄弟，因為詐欺和買賣贓物等罪名被捕入獄。祖卡諾維奇和艾哈邁多維奇在給獄警的紙條中寫道，因為孩子在生意上遇到麻煩，而2人的妻子目前也都在坐牢無法幫忙，不得已才選擇逃獄，但保證會在15內返回監獄。

據了解，祖卡諾維奇和艾哈邁多維奇是在2日凌晨，避開監視器後利用消防水帶翻過監獄的圍牆出逃。目前當地警方已沿著機場，火車站和高速公路等路線擴大搜捕2名囚犯。獄方則表示，原本2人的刑期到2029年，經過這次的越獄事件，將再延長5年至2034年。

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(中時電子報)