高雄市長韓國瑜罷免案通過後，陸續有挺韓支持者不滿表示，要發起「報復性罷免」，罷免名單中包括台灣基進台中立委陳柏惟、時力議員黃捷等人，港媒認為，「假設真遭提案罷免，以顏家的政治實力，應可輕易號召達到罷免陳的門檻」。

港媒《中評社》今(8日)發文分析，新黨青年軍王炳忠、林明正等人，預計今起正式啟動連署，而據了解，台中第2選區的總選舉人數約29萬多人，第一階段罷免連署需要1%近3千人、第2階段要10%近3萬人，成案後同意罷免要超過25%，約7.5萬票，而顏寬恒在2020大選中，拿了11萬票，以顏家長期在地方的經營，要動員達到罷免門檻相當容易。

港媒進一步分析，過去民進黨在該選區是屢戰屢敗，若陳栢惟被國民黨台中顏家反攻成功，「在陳柏惟非民進黨提名人選下，綠營全力出手相助的機會偏低，而後續補選，反而有利於民進黨派戰將插旗再選」。

最後，評論文也強調，過去陳柏惟打著反韓大旗，而此次韓粉反撲的力道將銳不可擋，本來反韓是陳的優勢，在罷免當中將轉為劣勢。

對於被點名罷免，陳柏惟回應直言，要罷免「真的滿辛苦」，如果民眾覺得自己做得不好，或許可以試試看，他認為，在工作上該做的事情都有做，對自己的存亡相當有自信。

(中時電子報)