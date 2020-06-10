和大(1536)公布5月合併營收為2.56億元，月增51.9％，年減48.21％，累計前5月合併營收為18.32億元，年減26.24％。公司指出，今年受全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，連帶汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流及物流，僅維持低度工廠運作，致使公司整體營收不如預期。近期隨著歐美各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，5月營收相較前一個月已漸漸回溫，月增達5成以上，預期6月將可恢復正常供貨水準，重回成長力道。

和大目前已掌握包含美系T客戶及歐系L客戶與A客戶的電動車訂單能見度及長期全球車市復甦的力道，主要憑藉過去十多年來和大深耕頂尖電動車廠減速機構技術開發，為客戶新開發車款獨家量產廠商，象徵和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，率先在電動車市場佔有領導地位。

除此之外，在經營管理方面，仍持續精進品質保證提升及樽節成本管理，杜絕不良及浪費等多元管理策略與執行。在研發技術方面，已逐手加速規劃二項重大精實技術研發管理專案，以強化公司產品及技術發展能量。在製程管理方面，陸續引進高階設備，建構智能產線發展，提升生產效率。

(時報資訊)